Autisme : une nouvelle structure unique en France

Deux entités composent ce FAM, lieu de vie, de soin et de sociabilisation. La première de cinquante places pour les personnes en situation de handicap psychique, la seconde de soixante-six places pour les adultes souffrant de TSA. « Ce FAM sera le plus gros que nous gérerons en France. C’est un projet inédit par rapport au nombre de résidents mais aussi du fait de l’accompagnement individualisé qui y sera proposé », explique Boujma Gouirir, directeur de la structure au sein de la Fondation des Amis de l’Atelier. Des unités en semi-internat sont ainsi prévues pour les familles qui souhaitent rester en contact quotidien et des places réservées aux séjours temporaires ou fractionnés. Deux modes d’accompagnement – courant et renforcé – sont en outre prévus pour les personnes souffrant de TSA ainsi qu’une unité de transition de quatre places pour les troubles du comportement les plus sévères. Chambre individuelle, salle à manger, salle d’activités, salle de bain thérapeutique, jardinet… chaque unité de vie est autonome et l’architecture pensée en fonction des pathologies. « Dans la partie réservée aux troubles psychiques, les lieux sont plus propices aux interactions sociales. Dans celle réservées au TSA, ils sont plus contenants et rassurants », poursuit Boujma Gouirir. Ce site n’est que la partie émergée d’une plateforme de services comprenant aussi quarante-deux places de services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah) et deux pôles de compétences et de prestations externalisés, qui fonctionnent depuis deux ans. Au total ce sont donc près de 300 parcours de vie qui seront accompagnés.